Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Usta Tiyatrocu Yıldız Kenter, saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde 91 yaşında hayatını kaybetti. Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı.

YILDIZ KENTER'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI



Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.

SANATÇILAR YILDIZ KENTER İÇİN HASTANEYE GELDİ

TÜRK Tiyatrosu’nun usta ismi Yıldız Kenter’in ölüm haberini alan ünlü isimler hastaneye gelmeye başladı. Haberi alan, Müjdat Geze ve Mustafa Alabora, Yıldız Kenter’in hayatını kaybettiği hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.

Akciğer rahatsızlığından dolayı iki yıldır evinde tedavi gören Yıldız Kenter, önceki gün fenalaşarak Şişli’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Kenter’in bugün saat 19.00 sıralarından hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler hastaneye gelmeye başladı. Hastaneye ilk gelen isimler Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora oldu. Hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileyen usta ismiler, hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.

GEZEN, "58 YILDIR BERABERİZ"

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen, Kenter’le 58 yıldır tanışık olduklarını belirterek, Böyle zamanlarda konuşulacak sözcükler azdır ve klasiktir, üzgünüz diye. Mustafa Alabora ile benim hayatımdaki yeri çok farklı. Çünkü gencecik bir kızken bizim okulumuza öğretmen olarak Ankara’dan geldi. Aşağı yukarı 58 yıl oldu. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok üzgünüm ya, konuşamıyorum. Ben de çok anıları var, benim tiyatronun içinde iki salon var, bir tanesi Yıldız Kenter Salonu, geçen sene Mustafa, o, ben kutlama yaptık evinde. Onun 91’inci yaşını kutladık. Benim üzerimde çok emeği vardır. İçim çok buruk, çünkü her hafta telefonla konuşuyordum onunla, iki haftadır konuşamıyordum. Görüşüyorduk biz. Doğum gününde beraberdik. Mustafa, o, ben birlikte çekilmiş fotoğraflarımız var. Şuuru yerindeydi, herkesi hatırlıyordu. Eğlendi. Geçen sene bu zamanlardı. Ama onu kaybetmek, Türk Tiyatrosu için değil, bütün dünya için çok önemli bir sanatçıydı. Yabancı dilde oyunlar oynamış bizim sanatçılarımız var ama Yıldız Kenter’in durumu başkaydı. Kilyos’taki Müşfik abinin, erkek kardeşinin bulunduğu mezarlığa gömerken çok acı çekeceğiz. Ben Kilyos’ta oturuyordum, beraberdik Yıldız Hocayla. Şimdi onu oraya götürmek çok ağır geliyor. Anlatamayacağım kadar ağır geliyor. Bizim üzerimizde çok emeği vardır. Emek çok kutsaldır. Onu unutmayacağız" dedi.

MUSTAFA ALABORA, "DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCUYDU"

Mustafa Alabora ise, Müjdat kadar eski bir tanıdığım ama benim bir farkım var. Ben onun tiyatrosunda 4 sene oynadım. Ne denilebilir ki? Sadece şu denilebilir: Her insan yaşamı boyunca keşke topluma bu kadar faydalı olabilse. Nasıl bir oyuncu olduğunu söylemek bizim haddimiz değil, dünya çapında bir oyuncuydu. Birçok ödülü var" diye konuştu.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Yıldız Kenter 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ayşe Yıldız’dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia (Turkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir) ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter’dir. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı’na hoca olarak atandı.

1959’da Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

1962’de tiyatro hizmetlerinden ötürü Yılın Kadınıö seçildi. 1968’de İstanbul’da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez Altın Portakalö ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

100’ün üstünde oyun oynadı. 100’e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

1984’te Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince Adalaide Ristoriö ödülüne layık görüldü. Profesör Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yapmaktadır.

1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde Hanımö filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncuö ödülünü aldı.

1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün The Melvin Jonesö ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz En İyi Kadın Oyuncuö, üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü.

1994’te Konken Partisi" oyunundaki Fonsla rolü ile Olağanüstü Yorumö ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995’te Kültür Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkılarından ötürü Onur" ödülüne layık gördü. Profesör Kenter’e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü" verildi.

1996’da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide’deki Jülide rolü için En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verildi. 19 Mayıs 1997’de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı verilen onur ödülü Yıldız Kenter’e Dame Diana Rigg tarafından takdim edildi.

1998’de Ankara Sanat Kurumu Yılın Kadın Sanatçısıö ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, Martıö adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü.

1965 yılında Şükran Güngör ile evlenmiştir. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Şükran Gündör 2002 yılında hayatını kaybetmiştir. Leyla adında bir kızı vardır.

YILDIZ KENTER FİLMLERİ

1951 Vatan İçin Büyükanne

1964 Ağaçlar Ayakta Ölür

1965 İsyancılar

1966 Pembe Kadın Pembe

1967 Yaşlı Gözler Ümran

1971 Anneler ve Kızları Fatma

1971 Elmacı Kadın Fatma, Gündoğdu bacı

1972 Fatma Bacı

1973 Ablam

1974 Kartal Yuvası

1974 Kızım Ayşe Huriye Bacı

1974 Bir Ana Bir Kız Zeynep

1983 Zulüm Orhan’ın annesi Ayşe

1988 Hanım Olcay Hanım

1999 Güle Güle Zarife

2001 Büyük Adam Küçük Aşk Müzeyyen Hanım

2005 Sen Ne Dilersen Dadı Mimi

2007 Beyaz Melek Melek

2008 Mevlana Aşkı Dansı Seslendirme