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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Usta tiyatrocu Jale Birsel 92 yaşında hayatını kaybetti

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Usta tiyatrocu Jale Birsel 92 yaşında hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu Jale Birsel 92 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız Kenter'in sınıf arkadaşı olan Birsel'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden üst üste kötü haberler geldi. Yıldız Kenter’in vefatının hemen sonrasında bu kez Jale Birsel’in vefat haberi tiyatro dünyasını yasa boğdu. 

Usta oyuncu Yıldız Kenter’in vefat haberinden sonra bir acı haber de İzmir’den geldi. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. Jale Birsel’in İzmir Çiğli’de bir bakımaevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi.

DEVLET TİYATROLARI'NDAN AÇIKLAMA

Jale Birsel'in vefat haberini duyuran Devlet Tiyatroları şu mesajı yayınladı; "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

YILDIZ KENTER İLE AYNI SINIFTAYDI

Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuvarda aynı sınıfta olan Jale Birsel’in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti.

JALE BİRSEL KİMDİR

Jale Birsel, 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirdi. Hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini alır.

38 Yıl boyunca verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, alkışlarını ve beğenilerini kazandı. Canlandırdığı birbibrinden tamamen bağımsız farklı roller onun işinde ne kadar usta olduğunun göstergesiydi. 

 

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