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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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(İHA)
24.10.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Usta sanatçı Muazzez Abacı taburcu oldu

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Usta sanatçı Muazzez Abacı taburcu oldu

Sedyeyle hastaneden ayrılan sanatçı, 4 hafta yürüyemeyecek

Evinde geçirdiği kaza sonucu ayağı 3 yerden kırılan ve ameliyat olan usta sanatçı Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Sedyeyle hastaneden ayrılan Abacı, 4 hafta daha yürüyemeyecek.
Usta sanatçı Muazzez Abacı evinde geçirdiği kaza sonucu ayağını 3 yerinden kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı geçirdiği ameliyatın ardından 4 gün sonra taburcu edildi. Sedyeyle hastaneden ayrılan Abacı’nın 4 hafta daha yürüyemeyeceği söylendi. Tüm sevenlerinden dua isteyen Muazzez Abacı, “Bu hastanede en baştan sona kadar herkes bana bebekler gibi baktı. Hepsine çok minnettarım. Başta doktorum Demir Budak olmak üzere fevkalade bir ameliyat yaptılar. 3 tane kırık kemiğim vardı bilekte. Millet 5'inci kattan düşüyor bir şey olmuyor ama benim oldu. Evde bileğim burkuldu, 3 kemik kırıldı. 4 hafta sonra yürüyebileceğim. Biraz ağrım var o kadar” dedi.
Usta sanatçı Muazzez Abacı, taburcu olduğu hastaneden ambulansla ayrıldı.

Usta sanatçı Muazzez Abacı taburcu oldu


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