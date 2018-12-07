Usta oyuncuya veda
İBB Şehir Tiyatroları’nın ve Türk Sineması’nın ünlü sanatçısı Candan Sabuncu, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılan bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze töreninde sırasıyla İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Engin Uludağ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanı Merih Tangün, Candan Sabuncu’nun kardeşi Candaş Keresteci, sanatçılar Orhan Alkaya, Dilek Türker, Ersan Uysal, Melih Korukçu, Çiçek Dilligil, Sercan Gidişoğlu, Uğurtan Atakan, Serap Eyüpoğlu, Tolga Yeter, Yalçın Boratap, Aliye Uzunatağan, Rozet Hubeş söz aldılar.
Cenazeye, sanat camiasından çok sayıdan isim katıldı.
Cenaze töreninin ardıdan Çiçek Dilligil, Instagram sayfasında Candan Sabuncu'nun fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:
"Canım Candan Abla'm.. Nurlar içinde yat... Bugün seni uğurlamak çok zordu. Ama senin de dediğin gibi devam..."
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