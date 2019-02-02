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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.02.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

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Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven son yolculuğuna uğurlandı. 

Çok sayıda dizi ve filmde rol alan 72 yaşındaki oyuncu için bugün Şişli Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Turgut Arseven’in kardeşi Atacan Arseven, oğlu Efe Arseven, yakınları ve sevenleri katıldı. 

"Bu kadar da seveni olduğunu tahmin etmemiştik" 

Babasının tabutu başında taziyeleri kabul eden Efe Arseven, çok üzgün olduğunu dile getirdi. Babasıyla her zaman gurur duyacağını ifade eden Efe Arseven, "Çok üzgünüz, çok erken yaşta kaybettik. Belirli bir hastalığı da vardı ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bu kadar da seveni olduğunu tahmin etmemiştik aslında. Gururluyuz, böyle bir babam olduğu için her zaman gurur duyacağım. Sanat yaşantısı zaten herkes tarafından bilinir. Allah rahmet eylesin" dedi. 
Kılınan cenaze namazının ardından Efe Arseven ve beraberindekiler, Turgut Arseven’in tabutunu cenaze arabasına taşıdı. Usta sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. 

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı



Turgut Arseven kimdir?

1 Ocak 1947 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Turgut Arseven, 1986 yılında ‘Milyarder’ isimli filmde Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi önemli isimlerle birlikte rol aldı. Sevilen dizilerde ve televizyon filmlerinde de rol alan Arseven, Şehir Tiyatroları’nda görev yaptı ve çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı. 

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

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