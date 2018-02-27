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Usta oyuncu Ferdi Merter, evinde talihsiz bir kaza geçirdi

Kiralık Aşk, Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi gibi son yılların fenomen dizilerinde canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan usta oyuncu Ferdi Merter’den kötü haber geldi.

Hürriyet Haber
27.02.2018 - 13:10 | Son Güncelleme :

Ünlü oyuncu evinde düşüp kalça kemiğini kırdı. Ünlü sanatçının kızı Almula Merter, babasının yaşadıklarını sosyal medya hesabında böyle anlattı:

Hayat hep bir sınav, güzel şeylerin yanında üzücü şeyler de oluyor. Dünya tatlısı iki çocuğumla hayatımdaki yeni renklerin tadını çıkartırken, bir yandan da aklım, kalbim her şeyim pasam da, ilk aşkım da... Dün talihsiz bir kaza yaşadı babacığım, evde dengesini kaybetmiş ve boylu boyunca düşmüş. Kalçası kırıldı ve bu sabah ameliyat oldu. Çok şükür başarılı bir ameliyat. 12 haftalık tedavi süreci var. Dünden beri berbat durumdayım, cünkü o benim bir tanecik babam. Beni tanıyanlar bilir aileme ne kadar düşkün olduğumu,saçının teline zarar gelecek diye ailemin delirdiğimi. Çünkü onlar bana, ömrümü, bugünümü verdi, 'önce çocuklarımız' dediler, yemediler, yedirdiler, her şey bizim içindi hayatlarında. Benim tek bildiğim sığındığım limanımdır onlar. Baba-kız aşkı derler ya, işte öyledir. Onun içindir içinden bir babam çıkan koca bulmam belki de❤️❤️❤️Hayattaki en önemli şeyin aile olduğunu onlardan öğrendim. Ve şimdi bende büyük bir aile olmaya çalışıyorum. Eskiden ilk uçakla atlayıp gittiğim aileme şu andan uzaktan özlem gideriyorum, destek olmaya çalışıyorum, çünkü şimdi sığınılacak liman olduğum iki çocuğum var. Dün kızım sadece skypeten konuştuğu dedesi için beni ağlarken görünce şöyle dedi: Anneciğim lütfen ağlama, çok ağlamak iyi değildir, dedem iyilesecek... O güçlü’🙏🙏🙏 Ben de biliyorum benim biriciğim güçlü ve toparlanacak ve baharda torunlarıyla keyif yapacak🙏🙏🙏 Bugün kızımın videosuyla babacığım da çok mutlu oldu, dedesinin izinde. Uzun uzun birlikte ömürlerimiz olsun

Almula Merter 2 İngiliz kardeşi evlat edindiAlmula Merter 2 İngiliz kardeşi evlat edindi

FERDİ MERTER KİMDİR?

19 Haziran 1939 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ferdi Merter, İlk kez 1940 yılında Tosun Paşa filminde kamera karşısında yer aldı. Akabinde yaklaşık 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak devam etti. 1945 yılında Yeşilçam'da dublaj sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur'dan (dublaj sanatçısı) aldı.

1958 yılına değin İstanbul'da sinema ve tiyatro çalışmaları yapmanın ardından, 1959 yılında konservatuvara giren sanatçı, İtalyan Lisesi'nin ardından, 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

1963 yılında Sivas'ta askerliğini yaptıktan sonra, 1965 yılında halen evli olduğu eşi Cansın Hanım'la evlendi.

1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisörlük, Ankara ve Adana Devlet tiyatrolarında sanat yönetmenliği yaptı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştı. Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği yönetim kurulunda görev yapan Merter, ayrıca Tiyatro Yazarları Derneği başkanı olup, seslendirme çalışmaları yaptı ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

"Ferdi Merter Sanat Akademisi"’ni ve 2004’de oyuncu olan kızı Almula Merter 'le birlikte Çığır Sahne’yi kurdu. Sinema alanında yönetmenlik ve senaryo yazarlığı çalışmalarında bulunan Ferdi Merter'in yazdığı beş kitap yayınlanmıştır. Ferdi Merter, Yeşilçam'ın karakter oyuncusu Renan Fosforoğlu'nun oğlu, tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun ise ağabeyidir.

Etiketler: Ferdi Merter , almula merter , Kurtlar Vadisi
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