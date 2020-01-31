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Hande Can
Haber Giriş: 31.01.2020 - 08:36,Son Güncelleme:/

Unutmak istiyorum (Damla Colbay)

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Unutmak istiyorum (Damla Colbay)

Uzun zamandır bu kadar kötü bir kombin görmemiştim.

Detaylı baktıkça kombinin çirkinlik dozu artıyor!
Yeşilin tonu, pantolonun ve üstünün takım halde giyilmesi, kesinlikle olmaması gereken o kemer, botun modelinin uyumsuzluğu, saçlar...
Gerçekten elle tutulur hiçbir şey bulamıyorum.
Derilerdeki fermuarla açılmış pencereleri görüyor musunuz?
Ben de görüyorum ve gördüğümü komple unutmak istiyorum.

Unutmak istiyorum (Damla Colbay)

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