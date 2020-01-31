Unutmak istiyorum (Damla Colbay)

Detaylı baktıkça kombinin çirkinlik dozu artıyor!

Yeşilin tonu, pantolonun ve üstünün takım halde giyilmesi, kesinlikle olmaması gereken o kemer, botun modelinin uyumsuzluğu, saçlar...

Gerçekten elle tutulur hiçbir şey bulamıyorum.

Derilerdeki fermuarla açılmış pencereleri görüyor musunuz?

Ben de görüyorum ve gördüğümü komple unutmak istiyorum.