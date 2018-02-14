Sevgililer Günü mesajları kapsamında ünlülerden özel paylaşımlar

Ünlülerin Sevgililer Günü mesajları, sosyal medya üzerinde konuşulan popüler konular arasında yer aldı. Tarkan'dan Hadise'ye birçok ünlünün paylaşımda bulunduğu bu günde, eşine methiye düzenler kadar yalnızlıktan gem vuranlar da oldu. İşte, bu özel günde ünlüler tarafından paylaşılan Sevgililer Günü mesajları

ÜNLÜLERİN SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMLARI

Tarkan

Sen o bildiğim bütün aşk bahçelerinin en nadide çiçeğisin...

Ta ilk bakışta vurdum mühürü kalbime

Sen ezelden vazgeçilmezimsin... Sevgililer gününüz kutlu olsun

Happy Valentine’s Day #sevgililergünü #valentinesday

Hadise

14 Şubat #SevgililerGünü'müz kutlu olsun...

Alişan

14 şubatı benim için anlamlaştıran kadın.1 haftadır nerdesin aşkım dediğimde, işim var aşkım deyip, bana stüdyoya girip kendi sesiyle şarkı hediye eden bir sevgilim,sevdiğim var benim... (bir sürpriz hazırlandığını hissettim ama bu aklıma hiç gelmezdi) Şükürler olsun. Önümüzdeki yıl inşallah eşim olarak gireceğimiz 14 Şubat’ımız olucak. Seni çok seviyorum aşkımmm. Bizim ve kalbı sevgi dolu tüm çiftlerin 14 Şubat sevgililer günü kutlu olsun

Cenk Tosun

Seni Çok Seviyorum Güzel Eşim.. Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun. Happy Valentines Day

Dilan Çıtak

Ben sana sarılınca sadece o zaman duruldum... yanında her kötü şeyi unutabildiğim bir sevgili olduğun için, iyi ki var olduğun için...

İbrahim Çelikkol

Bugünüm.

İbrahim Büyükak

Sevgililer günün kutlu olsun bitanem. (@nurdanbesen)

Uraz Kaygılaroğlu

Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun.

Pelin Akil

Günaydının, sevgilisi olanların da olmayanların da Sevgililer Günü kutlu olsun. Ailemiz sevgilimiz, hayvan dostlarımız sevgilimiz, doğa sevgilimiz, en güzeli kendimiz kendimize yeteriz, önce kendini sevdiğin bu güzel günün kutlu olsun. Güzel kocam sen hep Be My valentine

Alper Kömürcü

Bize her gün Sevgililer Günü… Hayat kısa, birbirinize sıkıca sarılın.

Ece Vahapoğlu

Herkese Sevgililer Günü, bize nişan yıldönümü. Sevmek, sevilmek en önemli his. Sevgililer Günü’nünüz sadece bugün değil, her gün kutlu olsun.

Seray Sever

Aşk ilk gün de bugün de koşulsuz sevgiyle… Günümüz kutlu olsun, şükürler olsun.

Zeynep Kırşan

Daha kalabalığız belki ama artık daha çok, bir daha çok ben. Gün geçtikçe yaş alsa da aşkımız artık daha güçlü artık daha çok biz. Masallar eskide kalmış olsa da şimdiler de bana kendi masalımın prensesi olmayı hissettirdiğin için, kahramanlarınsa sadece masallarda olmadığını gösterdiğin için... Sansım, bahtım, yolum, ışığım, aşkım, arkadaşım. Tuttuğum ve gerçek olan en güzel dileğim. Bin kere daha şansım olsa bin kere daha sen derdim... Sevgililer Günümüz kutlu olsun... Seni çok seviyorum.

Petek Dinçöz

Aşk; nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir.Sende benim en büyük fırtınamsın Serkan Kodaloğlu

Didem Soydan

Sevgililer Gününüz kutlu olsun. Mahşere kadar bekleyecek olanlar online mı??

Gülben Ergen

Sevgilisiz ama sevgi dolular... Sevgililer Günü bizim evde olsa olsa puding günü iyi geceler.

Tolgahan Sayışman

Benim masum,zarif,tertemiz,kalbi güzel kendi güzel sevgilim eşim herşeyim...Önce doğum günün kutlu olsun iyi ki doğdun iyi ki varsın. Ve Rabbim bize nice yıldönümleri yaşatsın; nice yolları daha beraber yürümeyi, hayatın zorlu engellerini elele aşmayı, her daim huzurlu ve mutlu olmayı nasip etsin. Seni çok ama çok seviyorum.

Demet Akalın

Ömrüm...herşeyim...Hayatıma girdiğin günden beri şükrettiğim sevgililer günümüz kutlu olsun can kocam canım kocam.

Seren Serengil

O kadar çok şeyim oldun ki birden bire sana sadece sevgilim dersem haksızlık etmiş olurum... ben hep bir tek bu kadar şeyi ben yapabilirim sanırdım bir sevgili için... sen benden de sevdiğini mutlu etme konusunda başarılıymışsın. Duruşun,şefkatin sahip çıkışın kötü günde tuttuğun elimi bırakmayışını hayat boyu unutmayacağım... Sevgili'den çok'sun sen...Ama yine de kutlu olsun...