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Haber Giriş: 13.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Haberler: Ünlülerin buluşma noktasıydı... 65 yıl sonra kepenkleri indirdi

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Haberler: Ünlülerin buluşma noktasıydı... 65 yıl sonra kepenkleri indirdi

Beyoğlu’nda 65 yıldır açık olan ve bir döneme damga vuran Lale Plak kapandı. Hakan Atala, baba yadigarı dükkanı boşaltırken “Burası müzisyenlerin buluşma yeriydi, içim buruk” dedi.

AİLEVİ NEDENLER YÜZÜNDEN

Beyoğlu’nun sembolleri arasında yer alan Lale Plak artık yok. İbrahim ve Yusuf Atala kardeşler tarafından 1954 yılında İstiklal Caddesi’nde açılan plak dükkanı, “ailevi nedenler” yüzünden kepenklerini indirdi. Babasından kalan dükkanı 30 yıldır işleten Hakan Atala, Lale Plak’ın kapanmasında başka nedenlerin de etkili olduğunu söyledi:

Haberler: Ünlülerin buluşma noktasıydı... 65 yıl sonra kepenkleri indirdi

MÜZİSYENLER BULUŞURDU

“65 yıllık serüvenimiz sona eriyor. Burası müzisyenlerin buluşma yeriydi. Sanatçılar plaklarını burada imzalardı. Aile arasındaki bir anlaşmazlıktan dolayı bina satıldı, dükkanı kapatmak zorunda kaldık. Ama tabii ki tek sebep bu değil. Beyoğlu’nun o eski tarihi dokusunun kalmaması ve müzik sektörünün geldiği noktanın da etkisi oldu. İçim buruk.” 

Haberler: Ünlülerin buluşma noktasıydı... 65 yıl sonra kepenkleri indirdi


 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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