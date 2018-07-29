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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
29.07.2018 - 08:17, Son Güncelleme:

Ünlüleri böyle tuzağa düşürmişler! 1321 yıl hapsi istendi

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Ünlüleri böyle tuzağa düşürmişler! 1321 yıl hapsi istendi

Berk Oktay, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ Atacan gibi birçok ünlünün sosyal medya hesaplarını çalan ve kendilerine ‘Ducky Layne’ diyen 18 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Ünlüler dünyasını sarsan hacker çetesine dava açıldı. 12’si tutuklu toplam 18 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, mağdurların ifadelerine de yer verildi. Tamer Karadağlı, soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, Instagram hesabının doğrulanmış rozeti (mavi tık) almaya uygun görüldüğü konusunda e-posta aldığını, kullanıcı adı ve şifresini girince hesabın yönetimini kaybettiğini belirtti. Bir süre sonra bu kez WhatsApp’tan iletişime geçilip 3 bin lira istendiğini, bu parayı vermemesi durumunda kendisini zor durumda bırakacak görüntü ve konuşmaların düzenleneceğinin söylediğini kaydetti. Pınar Altuğ Atacan da Twitter hesabının ele geçirildiğini ve hesabında siyasi içerikli paylaşımlar yapıldığını belirtti. Neslişah Alkoçlar ise ifadesinde, 5 Ağustos 2017’de telefonuna “instagramv” adlı kullanıcıdan mesaj geldiğini, ekteki linke tıklaması sonucu Instagram hesabının ve buna bağlı elektronik posta adresinin ele geçtiğini, hesabın iadesi için 5 bin lira talep edildiğini söyledi. Son günlerde müstehcen fotoğraflarının sosyal medyaya sızdırılması nedeniyle zor günler geçiren Berk Oktay da, aynı şekilde Instagram’dan mavi tık onayı konusunda kendisine elektronik posta iletisi gönderildiği, ele geçen hesabı üzerinden müstehcen içerikli paylaşımların yapıldığını da ifade etti.

1321 YIL HAPSİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip şantaj yapmakla suçlanan 12’si tutuklu 18 şüphelinin farklı suçlardan toplamda 3 ile 1321 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmalarını istedi.

'Ducky Layne' hacker grubu ünlü isimleri 'mavi tık' (onaylanmış hesap) yetkisi kazandınız tekniğiyle tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.

 

 

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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