Ünlüler gül hasadında
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un düzenlediği “QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” adlı kültür turları kapsamında Isparta’ya gidildi.
Türkiye’nin bilinmeyen güzelliklerinin keşfedilmesi amaçlanan kültür turlarının Isparta ayağına Muazzez Ersoy, Tan Sağtürk, Murat Karahan, İlker Aksum, Aslı Hünel gibi ünlü isimler de katıldı. Rotahane ve projenin iş ortağı Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen, Saffet Emre Tonguç’un rehberlik yaptığı gezide gül hasadına da gidildi. Hasat sırasında ünlü isimler eğlenceli anlar yaşadı. Proje, yaz döneminde kısa bir ara verildikten sonra eylül ayında Antakya ile devam edecek. Gezilerden elde edilen gelir, Pervin Ersoy’un kurucu üyesi olduğu “Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği”nin okul öncesi eğitim imkânı bulamayan çocuklar için hayata geçireceği anaokulu projesine aktarılacak.
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