Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in acı günü
Önceki gün hayatını kaybeden ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in abisi Asaf Özpetek, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 62 yaşındaki Asaf Özpetek 3 yıldır tedavi görüyordu.
Asaf Özpetek'in cenazesine Cem Yılmaz, Şükrü Özyıldız, Şebnem Bozoklu, Buğra Gülsoy ünlü isimler katıldı. Cenazede ünlü yönetmen Ferzan Özpetek taziyeleleri kabul etti.
Yakın dostunu bu acı gününde yalnız bırakmayan Cem Yılmaz,“Aile acılı, sizde fazla çekim yapmayın” diyerek basın mensuplarına ricada bulundu.
Asaf Özpetek’in cenazesi Fenerbahçe Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle