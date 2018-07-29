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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
29.07.2018 - 08:55, Son Güncelleme:

11 yıllık evlilik tek celsede bitti

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
11 yıllık evlilik tek celsede bitti

“BORDO Bereliler”, “Aynalı Tahir”, “Deli Divane”, “Çat Kapı Aşk”, “El Gibi” ve “Aşkına Eşkıya” gibi çok sayıda dizi ve sinema filminin yönetmenliğini yapan Erhan Baytimur(48) ile 11 yıllık senarist eşi Ayça Baytimur’un (42) evliliği tek celsede bitti. Çiftin çocuklarının velayetini anneye veren mahkeme, baba Erhan Baytimur’un çocuğuna aylık bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla dava açan Erhan Baytimur, eşi Ayça Baytimur ile 11 yıl önce evlendiğini ve bu evliliklerinden bir kız çocuklarının olduğunu belirtti. Müvekkilinin eşiyle bir süredir ayrı yaşadığını dava dilekçesinde anlatan Erhan Baytimur’un avukatı, “Müvekkil açısından evlilik birliği çekilmez bir hale gelmiştir. Müvekkilin evlilikten bir beklentisi kalmamıştır. Son dönemde davalının davranışları ve kusurlu fiilleri nedeniyle müvekkilim ruhi ve bedeni açıdan çok yıpranmıştır. Boşanma konusunda taraflar anlaşmaya varmıştır. Çocuğun velayeti anneye bırakılacaktır. Müvekkil çocuğu için aylık iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir. Ev eşyaları davalı Ayça Baytimur’da kalacaktır. Bunun dışında taraflar birbirlerinden herhangi bir nafaka ve tazminat talebinde bulunmayacaktır. Tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

11 yıllık evlilik tek celsede bitti

ANLAŞARAK BOŞANDILAR
Davanın geçen hafta görülen duruşmasına davacı Erhan Baytimur ile davalı Ayça Baytimur avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkeme hâkiminin “Boşanma konusunda kararlı mısınız?” sorusu üzerine söz alan davacı Erhan Baytimur, “Evlilik birliğimiz temelinden sarsılmıştır. Davalı ile anlaştık. Boşanmamıza karar verilsin. Çocuğun velayeti anneye verilsin. Çocuğum için aylık bin lira iştirak nafakası ödemeyi kabul ediyorum” dedi. Davalı Ayça Baytimur ise, “Ben de boşanma konusunda kararlıyım. Anlaşmalı boşanma davasını kabul ediyorum. Çocuğumun velayetini istiyorum. Bunun dışında herhangi bir tazminat, nafaka veya alacak talebim yoktur” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, çiftin açtığı “anlaşmalı” boşanma davasını kabul ederek boşanmalarına karar verdi. Mahkeme protokol gereği küçük çocuğun velayetini anne Ayça Baytimur’a verdi. Mahkeme ayrıca, baba Erhan Baytimur’un çocuğu için aylık bin lira iştirak nafakası ödemesine ve çocuğuyla kişisel ilişki kurmasına hükmetti.
11 yıllık evlilik tek celsede bitti


Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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