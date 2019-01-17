Ünlü yönetmen Derviş Zaim'in acı günü
Yönetmen ve yazar Derviş Zaim'in annesi Ruhsar Zaimağaoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.
Limasol'de 1933 yılında dünyaya gelen Ruhsar Zaimağaoğlu, 1950'li yıllarda Limasol'daki inşaat dairesinde görev yapan ilk Türk kadın olarak çalışma hayatına atıldı. Daha sonra lisede öğretmenlik yapan Ruhsar Zaimağaoğlu, yargı bürokrasisi içinde yönetici kimliğine ulaşıp Mağusa Mahkemesi'nden mukayyit sıfatı ile 1993 yılında emekli oldu.
Eşi Mustafa Zaimağaoğlu'nu 1990 yılında kaybeden Ruhsar Zaimağaoğlu'nun Derviş Zaim'den başka Hasan Zaimağaoğlu adlı bir başka oğlu ve üç torunu bulunuyordu.
Ruhsar Zaimağaoğlu'nun cenazesi, 18 Ocak 2019 tarihinde Mağusa'daki Lala Mustafa Paşa Camii'nden öğle namazını müteakiben kaldırılacak ve Mağusa Kabristanı'nda toprağa verilecek.
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