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Video: 2.Sayfa
22.12.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan’ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı

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Türkücü Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
Bir dönem “İşte Benim Stilim” yarışmasına da katılan 25 yaşındaki Arkan’ın cenazesi bugün Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.

Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, 'İşte Benim Stilim' yarışmasına katılmıştıTürkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, yoğun bakımda.Yeğeninin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan ünlü türkücü, Nazlıcan için dua istedi.Nazlıcan Arkan, 2017 yılında Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Nur Yerlitaş'ın jürisi olduğu 'İşte Benim Stilim' yarışmasına katılmıştı.
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