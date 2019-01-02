Ünlü sunucu Pelin Çift kutsal topraklara gitti
TRT 1'de yayınlanan ‘Gündem Ötesi’ programının sunucusu Pelin Çift kutsal topraklara gitti. Yeni yıla Mekke'de giren Pelin Çift, fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaştı.
TRT'deki ‘Gündem Ötesi’ programını hazırlayıp sunan ve sık sık İslam tarihi hakkında konularla ekrana gelen Pelin Çift yeni yıla Mekke'de girdi. Instagram hesabından Mekke'de Mescid-i Haram da çekilen fotoğraflarını paylaşan Pelin Çift, 'Haklarında çok konuştuk. Yüzlerce fotoğraf gördüm, video izledim ama gerçeğini görmek bambaşkaymış. Kabe ve Mescid-i Nebevi... Programda hepsini anlatacağız. Sözümüzü tuttuk Erkan Aydın ile.. O videoyu da paylaşacağım. Ve harika insanlarla tanıştım. 2019’a güzel bir başlangıç yaptım' notunu yazdı.
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