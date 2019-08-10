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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
10.08.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Ünlü sunucu kötü haberi duyurdu: Duanıza ihtiyacım var!

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Ünlü sunucu kötü haberi duyurdu: Duanıza ihtiyacım var!

Geçtiğimiz yıl kanser teşhisi konan ve 6 ay önce ilik nakli olan Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kamer'in hastalığı yeniden nüksetti.

Ünlü sunucu, kötü haberi Instagram sayfasından duyurdu:

 "Sevgili arkadaşlar Maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nerden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum... Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil herzaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik... Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim...Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum"

Dilay Kamer'e ünlü isimlerden de destek yağdı:

Zeynep Sever Demirel: Dualarımız seninle

Dilay Korkmaz: Dualarım ve bütün iyi dileklerim seninle.. geçecek.. öyle yada böyle geçecek sen savaşı bırakma hepimiz hep yanındayız adaşım...

Çağıl Özge Özkul: Dilaycığım, canım, aklımız kalbimiz seninle her gün... Tüm şansımız senin yanında olsun, seni seviyoruz...

 

 

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