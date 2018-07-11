ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± taciz edip kahkahalar atmÄ±ÅŸ

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± taciz edip kahkahalar atmÄ±ÅŸ
GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±n yÄ±llar Ã¶nce karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± taciz olaylarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirdikleri bir dÃ¶nemde Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
DaÄŸÄ±lan Spice Girls grubunun Ã¼yelerinden Mel B'nin dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce canlÄ± yayÄ±nda meslektaÅŸÄ± tarafÄ±ndan elle tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tekrar gÃ¼ndeme geldi.
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re olaylar ÅŸÃ¶yle geliÅŸti: O dÃ¶nemde ekrana gelen X Factor yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jÃ¼ri Ã¼yelerinden Mel B. diÄŸer Ã¼ye Louis Walsh ve programÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ± Simon Cowell bir masanÄ±n etrafÄ±nda sohbet ediyorlardÄ±. ArdÄ±ndan Walsh'un elini usulca yanÄ±nda oturan Mel B'nin kalÃ§asÄ±na doÄŸru kaydÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bir sÃ¼re sonra Walsh, elini Mel B'nin kalÃ§asÄ±na koydu.
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Tam o anda Mel B de programÄ±n sunucusu Sarah Jane Crawford'a dÃ¶nerek "Bir dakika" deyip sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kesiyor ve yanÄ±nda oturan Walsh'a "Neden kalÃ§ama dokunuyorsun" diye sorup uzaklaÅŸtÄ±. Walsh ise bu tepki karÅŸÄ±sÄ±nda "Mel'e gÃ¶z kulak oluyorum" diye kendini savundu. Bu arada attÄ±ÄŸÄ± kahkahalar da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.
Sunucu Crawford "Louis, lÃ¼tfen ellerini gÃ¶rebileceÄŸimiz bir yere koy" deyince Cowell da Mel B'ye artÄ±k gÃ¼vende olduÄŸunu sÃ¶yledi.
2014'te Ã§ekilen bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle ilgili olarak Ne Louis Walsh ne de Mel B herhangi bir yorum yaptÄ±.
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