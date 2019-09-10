Ünlü şarkıcının mutlu günü! Gelinliğiyle dikkat çekti
Şarkıcı Aylin Coşkun 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile bu gece dünyaevine girdi. Düğün öncesi dini nikah kıyan Aylin Coşkun, eşinden mehir olarak, '10 tane birer kiloluk külçe altın' talep etti.
Talebinin yanı sıra gelinliği de sosyal medyada çok konuşuldu. Güzel şarkıcı 20 kiloluk gelinlik giydiğini açıkladı.
Düğün sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Coşkun, duygusal anlar yaşadı.
20 kiloluk gelinliğiyle poz veren Aylin Coşkun, 15 yıldır Volkan Aslan ile birlikteydi.
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