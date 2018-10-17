Ünlü şarkıcı tecavüzü anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu
Birkaç yıl önce henüz 19 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf eden Lady Gaga, yaşadığı bütün zorluklara rağmen gücünü tekrar ele aldığını söyledi.
Lady Gaga önceki akşam ünlü oyuncuların katıldığı Women in Hollywood (Hollywood'da Kadınlar) adlı etkinliğe katıldı. Beverly Hills'teki etkinlikte bir de konuşma yapan Lady Gaga, yaşadığı zorlu süreci ve sonunda olanları anlattı.
Geceye maskülen bir kıyafetle katılan Lady Gaga önce neden o kıyafeti seçtiğini anlattı: " Kalbimin derinliklerinde büyük bir üzüntü duygusuyla 10 tane kadar kıyafet denedim. Sonunda bir köşede bedenime büyük gelen bu takımı gördüm. Bunu giymeye karar verdim" diye anlattı.
Lady Gaga o takım elbise içinde kendini tam da kendisi gibi hissettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı daha sonra da gözyaşlarına güçlükle hakim olarak şunları söyledi: "Tecavüzün ardından ben sonsuza kadar değiştim. Benim bir parçam yıllarca kendini kapattı. Kimseye söylemedim. Kendimi bunu yapmaktan men ettim. Burada, sizlerin önünde duruncaya kadar da utandım" diye konuştu.
Lady Gaga, konuşmasının ilerleyen dakikalarında kimsenin kendisine rehberlik etmediğini anlatırken de gözyaşlarına boğuldu.
Ünlü şarkıcı 2016'daki Oscar töreninde bu konuyla ilgili çok konuşulan bir performansa imza atmıştı. Lady Gaga, gecede tacize uğramış 50 kişiyle birlikte bir performans gerçekleştirmişti.
2014 yılında bir röportajında 19'unda tecavüze uğradığını ve bu olayın hayatını tamamen değiştirdiğini açıklayan Lady Gaga, ailesine bu konuyu uzun zaman söyleyemediğini itiraf etmişti.
Ünlü şarkıcı tecavüzün ardından travma sonrası stres bozukluğu ve fibromiyalji hastalığına yakalandığını da açıklamıştı.
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