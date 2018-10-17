Ünlü şarkıcı tecavüzü anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Bir süre önce henüz 19 yaşındayken tecavüze uğradığını söyleyen Lady Gaga, yaşadığı bütün zorluklara rağmen gücünü tekrar ele aldığını söyledi.
Lady Gaga önceki akşam ünlü oyuncuların katıldığı Women in Hollywood (Hollywood'da Kadınlar) adlı etkinliğin konukları arasında yer aldı. Beverly Hills'teki etkinlikte bir de konuşma yapan Lady Gaga, yaşadığı zorlu süreci ve sonunda olanları anlattı. Şarkıcı, konuşurken gözyaşlarını da tutamadı.
Geceye maskulen bir kıyafetle katılan Lady Gaga önce neden o kıyafeti seçtiğini anlattı: " Kalbimin derinliklerinde büyük bir üzüntü duygusuyla 10 tane kadar kıyafet denedim. Sonunda bir köşede bedenime büyük gelen bu takımı gördüm. Bunu giymeye karar verdim" diye anlattı.
Lady Gaga o takım elbise içinde kendini tam da kendisi gibi hissettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı daha sonra da gözyaşlarına güçlükle hakim olarak şunları söyledi: "Tecavüzün ardından ben sonsuza kadar değiştim. Benim bir parçam yıllarca kendini kapattı. Kimseye söylemedim. Kendimi bunu yapmaktan men ettim. Burada, sizlerin önünde duruncaya kadar da utandım" diye konuştu.
Lady Gaga, konuşmasının ilerleyen dakikalarında kimsenin kendisine rehberlik etmediğini anlatırken de gözyaşlarına boğuldu.
Ünlü şarkıcı 2016'daki Oscar töreninde bu konuyla ilgili çok konuşulan bir performansa imza atmıştı. Lady Gaga, gecede tacize uğramış 50 kişiyle birlikte bir gösteri gerçekleştirmişti.
2014 yılında bir röportajında 19'unda tecavüze uğradığını ve bu olayın hayatını tamamen değiştirdiğini açıklayan Lady Gaga, ailesine bu konuyu uzun zaman söyleyemediğini itiraf etmişti.
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