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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.10.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Ünlü şarkıcı tecavüzü anlatırken gözyaşlarına boğuldu

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Ünlü şarkıcı tecavüzü anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Bir süre önce henüz 19 yaşındayken tecavüze uğradığını söyleyen Lady Gaga, yaşadığı bütün zorluklara rağmen gücünü tekrar ele aldığını söyledi.

Lady Gaga önceki akşam ünlü oyuncuların katıldığı Women in Hollywood (Hollywood'da Kadınlar) adlı etkinliğin konukları arasında yer aldı. Beverly Hills'teki etkinlikte bir de konuşma yapan Lady Gaga, yaşadığı zorlu süreci ve sonunda olanları anlattı. Şarkıcı, konuşurken gözyaşlarını da tutamadı. 

Geceye maskulen bir kıyafetle katılan Lady Gaga önce neden o kıyafeti seçtiğini anlattı: " Kalbimin derinliklerinde büyük bir üzüntü duygusuyla 10 tane kadar kıyafet denedim. Sonunda bir köşede bedenime büyük gelen bu takımı gördüm. Bunu giymeye karar verdim" diye anlattı.

Lady Gaga o takım elbise içinde kendini tam da kendisi gibi hissettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı daha sonra da gözyaşlarına güçlükle hakim olarak şunları söyledi: "Tecavüzün ardından ben sonsuza kadar değiştim. Benim bir parçam yıllarca kendini kapattı. Kimseye söylemedim. Kendimi bunu yapmaktan men ettim. Burada, sizlerin önünde duruncaya kadar da utandım" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı tecavüzü anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Lady Gaga, konuşmasının ilerleyen dakikalarında kimsenin kendisine rehberlik etmediğini anlatırken de gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şarkıcı 2016'daki Oscar töreninde bu konuyla ilgili çok konuşulan bir performansa imza atmıştı. Lady Gaga, gecede tacize uğramış 50 kişiyle birlikte bir gösteri gerçekleştirmişti.

2014 yılında bir röportajında 19'unda tecavüze uğradığını ve bu olayın hayatını tamamen değiştirdiğini açıklayan Lady Gaga, ailesine bu konuyu uzun zaman söyleyemediğini itiraf etmişti.

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