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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.12.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı

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Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı

Zerrin Özer'in ablası, seslendirdiği "İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız" adlı eserle 70'li yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Tülay Özer, Marmaris'te özel bir hastanenin diyaliz hastalarına verdiği konser sırasında fenalaştı. Başı dönen Tülay Özer'e salonda bulunan doktor ve hemşireler anında müdahalede bulundu. (iha)

Zerrin Özer'in ablası, seslendirdiği "İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız" adlı eserle 70'li yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Tülay Özer, Marmaris'te özel bir hastanenin diyaliz hastalarına verdiği konser sırasında fenalaştı. Başı dönen Tülay Özer'e salonda bulunan doktor ve hemşireler anında müdahalede bulundu. Kısa süre sonra kendini iyi hissettiğini belirten Özer, konserine kaldığı yerden devam etti. Ayakta alkışlanan şarkıcı, program sonrası İHA'ya yaptığı açıklamada kendisinin de böbrek yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle yaklaşık iki yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü açıkladı. Tülay Özer, "Babamda da aynı rahatsızlık varmış, sanırım bendeki genetik kaynaklı. Rahatsızlığım sebebiyle zaman zaman baş dönmesi de yaşıyorum. Bugün de sahnede bu talihsizlik başıma geldi. Allah'tan salonda beni de tanıyan çok sayıda doktor vardı. Çabucak toparlandım" ifadelerini kullandı.
Hastalığının küçük kız kardeşi Zerrin Özer'le daha da yakınlaşmasına yol açtığını kaydeden Tülay Özer, "Sağ olsun, beni hiç yalnız bırakmıyor, sevgisi, ilgisiyle bana moral ve umut kaynağı oluyor" dedi.

"Sağlıklı olan herkes bol bol sıvı tüketsin"
Konuşmasında sağlıklı olanların sağlığının kıymetini bilmesini tavsiye eden Tülay Özer, "Maalesef ben artık, sıkıntılarımı arttırdığı için sıvı tüketemiyorum. Bırakın suyu, elma gibi sıvı içeren meyveleri bile yiyemiyorum. Bu sebeple sağlıklı olan herkese bol bol sıvı tüketmesini tavsiye ediyorum" dedi.

 

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9. Mahmure Astroloji buluşmaları gerçekleştirildiGeçmişten günümüze astrolojiyi ve 2019’da bizi nelerin beklediğini konuştuğumuz 9. Mahmure Astroloji Buluşmaları, 15 Aralık Cumartesi günü Demirören İstiklal’de Vintage Days ile bir arada gerçekleştirildi.
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