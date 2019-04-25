Ünlü şarkıcı o sözleri affetmedi!
Derya Uluğ, annesi ve kendisine sosyal medyada alenen küfür eden kişiden şikayetçi oldu. Uluğ, daha sonra mesajı silmesine rağmen takipçisinin cezalandırılmasını istedi.
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medyada kendisi ve ailesi hakkında sinkaflı sözler sarf eden kişiyi savcılığa şikayet etti. Uyarısı üzerine takipçisinin söz konusu iletiyi sildiğini belirten Uluğ, yine de 'Senin annene saygın yok ki...Canavar şarkısındaki koreografiyi yaparsanız aleni...' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini belirtti.
Mesajı yazan K.S. adlı kişi, savcılıkta ifade verdi. K.S.; mesajı kendisinin atmadığını, hesabının 8 aydır blokeli olduğunu söyledi. Ancak K.S. hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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