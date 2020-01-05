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Haber Giriş: 05.01.2020 - 17:23,Son Güncelleme:/

Ünlü şarkıcı Nez'i korkutan mesaj! 'Seni kimseye yar etmem'

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Ünlü şarkıcı Nez'i korkutan mesaj! 'Seni kimseye yar etmem'

Daha önce her yerde kendisini takip eden sapık hayranıyla davalık olan Nez, bu kez sosyal medyadan “Benim olacaksın, seni kimseye yar etmem” diye mesajlar atan kişiyi şikayet etti

Şarkıcı Nez'in başı yine bir hayranıyla dertte! Nez, bir takipçisinin sosyal medyada kendisine "Benim olacaksın, seni başkasına yar etmem" şeklinde mesajlar attığını, mesajların artarak devam ettiğini ve çok korktuğunu söyledi.

MESAJLARI GÖSTERDİ

Günaydın'ın haberine göre İstanbul Adliyesi'ne giden Nez, tacizci hayranın kimliğinin tespit edilmesini istedi. Şarkıcının ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nez, kendisine gelen mesajların çıktılarını da delil olarak sundu.

 

 

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