Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan polislere sürpriz ziyaret
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, polis teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü nedeniyle Beşiktaş Levent Polis Merkezi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Dalkılıç, kendi cep telefonuyla çektiği ziyaret görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Dalkılıç paylaştığı videoya, “Polis teşkilatımız 173. kuruluş haftasını kutuluyor. Onların değerinin farkında olalım ve olduğumuzu hissettirelim” mesajını yazdı.
Videoyu 136 bin kişi izlerken, takipçileri bu davranışı nedeniyle Dalkılıç’ı tebrik ve takdir ettikleri mesajlar paylaştı. Dalkılıç, polis teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü nedeniyle polisleri ziyaret ettiğini belirterek,”Polislerimiz bizim için çok değerli. Onların değerini bildiğimizi söylemeye geldim. Onları çok seviyoruz. Bunu birebir söylemek için, selam vermek için geldim.” dedi.
Polisler de sürpriz ziyaret nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek, Dalkılıç’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.
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