Ünlü şarkıcı Mercan'dan dava: Sevgilim beni dövdü
Popçu Mercan, üç yıldır birlikte olduğu Murat Şimşir'den davacı oldu. Mercan, Şimşir'den ayrılmak istediğini ama onun Fatih'teki evine gelip küfürler savurduğunu ve kendisini darp ettiğini iddia etti.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre şarkıcı, Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı darp raporuyla şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından Şimşir hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından dava açıldı. Mahkeme yakında görülecek.
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