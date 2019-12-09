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Ünlü şarkıcı Bengü'den yıllar sonra aynı poz!
Geçtiğimiz Ağustos ayında anne olan ünlü şarkıcı Bengü, yıllar önce babasıyla çekildiği fotoğraftaki pozunu bu defa kızı Zeynep ile verdi.
Ünlü popçu Bengü, sosyal medya hesabından babası ile çekilen çocukluk pozunu paylaştı. Ardından da Kızı Zeynep ile aynı pozu verdi.
Bengü’nün yıllar bu kez kızı ile verdiği poz, sosyal medyada büyük beğeni topladı. "Ben kızım...Babam ve ben..." notunu yazdı.
Şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.
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