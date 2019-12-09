Ünlü şarkıcı Bengü'den yıllar sonra aynı poz!

Ünlü popçu Bengü, sosyal medya hesabından babası ile çekilen çocukluk pozunu paylaştı. Ardından da Kızı Zeynep ile aynı pozu verdi.

Bengü’nün yıllar bu kez kızı ile verdiği poz, sosyal medyada büyük beğeni topladı. "Ben kızım...Babam ve ben..." notunu yazdı.



Şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.