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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Ünlü sanatçısı Haldun Ergüvenç son yolculuğuna uğurlandı

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Ünlü sanatçısı Haldun Ergüvenç son yolculuğuna uğurlandı

İBB Şehir Tiyatroları’nın ve Türk Sineması’nın ünlü sanatçısı Haldun Ergüvenç, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılan bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni, Haldun Ergüvenç’in ailesi, dostları ve İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu, Eraslan Sağlam, Emin And, Metin Çoban, Bora Ayanoğlu, Hikmet Körmükçü, Suphi Tekniker, Aziz Sarvan ,Hüseyin Tuncel, Yalçın Avşar, Ali Mert Yavuzcan, Yeliz Gerçek, Yasemin Gezgin Yavuzcan’ın da aralarında olduğu sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Ünlü sanatçısı Haldun Ergüvenç son yolculuğuna uğurlandı

Haldun Ergüvenç Biyografisi
4 Şubat 1945 tarihinde Giresun’da doğdu. Şehir Tiyatroları’nda ilk kez sahneye 1962 yılında “Güneş Batarken” oyunuyla çıktı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra seslendirme sanatındaki başarısıyla yurt çapında tanındı. Türk Sineması’nın Erol Taş, Kadir Savun, Reha Yurdakul, Hulusi Kentmen, Nubar Terziyan, Hayati Hamzaoğlu gibi birçok önemli oyuncusunu seslendirdi. 2010 yılında İBB Şehir Tiyatroları’ndan emekli oldu.
Tiyatro Oyunları
Vişne Bahçesi, Cyrano De Bergerac, Dişi Kuş, Boğaç Han(Dede Korkut), Dikenli Yol, Tehlikeli Güvercin, Alis Harikalar Ülkesinde, Sokrates Savunuyor, İvanov, Bahar Noktası, Palto, Bir Ata Krallığı, Güneş Batarken, Önce İnsan, Suç Ve Ceza, Hamlet, Ferhad İle Şirin, Pencere, Üç Kız Kardeş, Binali ve Temir.
Rol Aldığı Filmler
Aziz Ahmet-1994
Kaldırım Serçesi-1989
Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes-1987
Teyzem- 1986
Asılacak Kadın-1986
Son Darbe-1985
Firar-1984
Fahriye Abla-1984
Yusuf İle Züleyha-1983
Seslendirme Yaptığı Filmlerden Bazıları
Minyeli Abdullah (Kadir Savun Seslendirmesi) 1989
Karılar Koğuşu (Erol Taş Seslendirmesi) 1989
Kuruluş / Osmancık (Erol Taş Seslendirmesi) 1987
Kanun Adamı (Kadir Savun Seslendirmesi) 1985
Zübük (Kadir Savun Seslendirmesi) 1980
Kara Murat Devler Savaşıyor (Hulusi Kentmen Seslendirmesi) 1978
Avanak Apti (Yadigar Ejder Seslendirmesi) 1978
Dila Hanım (Kadir Savun Seslendirmesi) 1977
Sezercik Yavrum Benim (Nubar Terziyan Seslendirme) 1971
Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri (Aydın Tezel Seslendirme) 1971

 

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