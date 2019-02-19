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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

"Bu son yolculuğumuz" Ünlü sanatçı Sedat Öztoprak'a veda

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"Bu son yolculuğumuz" Ünlü sanatçı Sedat Öztoprak'a veda

Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarından ve eski müdürlerinden Sedat Öztoprak, son yolculuğuna uğurlandı.

Sedat Öztoprak, Kadıköy Süreyya Opera sahnesi’nde düzenlenen anma töreninin ardından , Şişli Cami’nde kılınan öğle namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.
ARKADA O ÖNDE BEN ÇOK YOLCULUK YAPTIK!
Sanatçı Hakan Aysev, arkadaşının ardından duygulandıran bir paylaşım yaptı:

Bu son yolculuğumuz Ünlü sanatçı Sedat Öztopraka veda

Bu son yolculuğumuz Ünlü sanatçı Sedat Öztopraka veda

Bu son yolculuğumuz Ünlü sanatçı Sedat Öztopraka veda


BAŞARILARLA DOLU BİR HAYAT

İstanbul'da dünyaya gelen Sedat Öztoprak, konservatuvarda soprano Belkıs Aran'ın öğrencisi olarak şan eğitimine başladı. Mezuniyetinden hemen sonra İtalyan hükümetinin bursuyla İtalya'nın Siena kentindeki Chigiana Müzik Akademisi’nde master çalışmalarını Prof. Daniel Ferro ile gerçekleştirdi. Ferro'nun sanatçıyı New York 'a davet etmesine rağmen İstanbul'da Don Giovanni operasında Don Giovanni rolünü söylemek için yurda döndü. Türk operasında önemli bir yeri olan Robert Wagner ile de çalıştı ve çok sayıda opera seslendirdi. 1990 yılında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve dünyanın en önemli şan yarışmalarından biri olan 9. Uluslararası Belvedere-Viyana Şan Yarışmasında Radyo-Televizyon Büyük Ödülü’nü aldı. Yarışmada ayrıca kendi klasmanında en iyi Verdi yorumcusu ve birincilik, yarışmanın genel klasmanında ise 640 kişi arasından, ikincilik ödülü ve kendi gurubunda birincilik alarak Türk opera tarihinde bir ilke imza attı.Yarışmanın ardından Viyana, Bolzano, Baden kentlerinde konserler verdi, birçok radyo ve televizyon programına katıldı. 1991 yılında İtalya'nın Parma şehrinde Prof. Furlotti ile verdiği resitalin ardından İtalyan basınında ''Muhteşem Öztoprak'' başlıklı eleştirileriyle adından övgüyle bahsedildi. Sedat Öztoprak uluslararası opera kariyerine ise 1993 yılında İstanbul Operasından ayrılarak Wuppertal Operasıyla yaptığı kontratla başladı. Lehar'ın Şen Dul, Gounod'nun Romeo ve Juliette, Massenet'nin Werther, Çaykovski'nin Yevgeni Onegin ve Jean d'Arc operalarında sahneye çıktı. Orkestra şefi Peter Gülke ile Schubert'in Fierrabras operasını Viyana'da yapılan dünya prömiyerinden sonra yorumladı. Bu başarıları onu daha sonra Dortmund Operası'na taşıdı. Öztoprak'ın ününü artıran, Verdi'nin Rigoletto operasında Rigoletto rolündeki yorumu ve sahne performansı oldu. Bu roldeki başarısı üzerine Hannover Operası'nın müzik direktörü Andreas Dels'in davetiyle çeşitli temsiller yaptı. Almanya'nın Kassel Devlet Operasına geçtikten sonra 1995 yılından itibaren Puccini'nin Manon Lescaut, Mascagni'nin Cavalleria Rusticana ve Ferrara'nın Salvatore Giulliano, Verdi'nin Nabucco, Mozart'ın Don Giovanni, Verdi'nin Maskeli Balo, Wagner'in Rheingold, Bizet'nin Carmen operalarında başroller söyledi. Bunlar gibi birçok başarının ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Operası'nın başına müdür ve genel sanat yönetmeni olarak yurda dönen Sedat Öztoprak, Uluslararası Belvedere-Viyana Şan Yarışmasını 2001 yılında ülkemize taşıdı. 2000 yıllından itibaren, Verdi'nin Rigoletto, Il Trovatore, Maskeli Balo, La Traviata, Aida operalarında ve Puccini'nin Manon Lescaut operasında sahneye çıktı. Ankara Operasında La Traviata operasını seslendirdi. 2009 yılı mart ayında, Türkiye'de ilk kez Mersin Operasında seslendirilen Verdi'nin Luisa Miller operasında Miller rolünü seslendirdi.

Yurt içi ve dışında CD çalışmaları bulunan sanatçı uyguladığı masterclass programlarıyla genç opera sanatçılarına deneyimlerini aktarmış, hem Uluslararası Belvedere-Viyana Şan Yarışmasının Türkiye komitesi başkanlığı ve jüri başkanlığını yaptı . İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden ise 2016 tarihinde emekli olmuştu.

 

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