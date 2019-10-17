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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncuya şok: Karısı öz oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Ünlü oyuncuya şok: Karısı öz oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Rol aldığı filmle hafızalara kazınan 81 yaşındaki oyuncunun evinde bir trajedi yaşandı. Oyuncunun oğlu, öz annesini bıçakladı sonra da eve gelen polis tarafından öldürüldü.

Olaylar Tarzan filmiyle tanınan 81 yayındaki Ron Ely'nin Santa Barbara'daki Hope Ranch  adlı çiftlik evinde meydana geldi.

Ünlü oyuncuya şok: Karısı öz oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Yapılan açıklamaya göre Ely çiftinin 30 yaşındaki oğlu Cameron henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Valerie Lundeen'e bıçakla saldırdı. Daha sonra da 911'i arayarak babasının annesinin bıçakladığını söyledi. Polis yetkilileri o anlarda Cameron Ely'nin ağladığını ve nefes nefese olduğunu belirtti.

Akşam saat 20:00 sıralarında meydana gelen olayda Ely çiftinin evine giden polisler çatıda çiftin oğlu Cameron'u gördüler. Polis, şüpheli olarak gördüğü Cameron Ely'e ateş açtı.

Ünlü oyuncuya şok: Karısı öz oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

911'e gelen ihbar telefonu üzerine verilen adrese giden polis ekibi, ölümcül yaralar almış bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Daha sonra çevreyi araştıran polis şüpheli olarak nitelendirilen Cameron Ely'i buldu. Polisin açıklamasına göre kendilerini tehdit eden Ely vurularak öldürüldü.

Ünlü oyuncuya şok: Karısı öz oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Polisin olay yerine ulaştığı sırada oyuncu Ron Ely'nin güvende olduğu belirtildi.

Bir süredir yürüme engelli olan Ron Elys ile eski Florida güzeli olan Valerie 35 yıldır evli. Çiftin ikisi kız diğeri erkek üç tane çocuğu bulunuyor.

 

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