Ünlü oyuncuya “Diyet kitabı” davası
Diyetisyen Serap Akyol, “Ayşe Tolga ile 8 Haftada Değişim” isimli kitabında izinsiz fotoğraflarının kullanıldığı iddiasıyla oyuncu Ayşe Tolga’ya, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 80 bin liralık tazminat davası açtı. Ayşe Tolga hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme” suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda da bulunan Akyol, kitaptaki diyet listelerinin sanki kendisine aitmiş gibi bir izlenim oluşturduğunu ileri sürerek kitabın çoğaltılan nüshalarının toplatılarak imha edilmesini talep etti.
İddiaya göre üç ay önce “Ayşe Tolga ile 8 Haftada Değişim” isimli bir kitap çıkaran Ayşe Tolga, izin almadan kitabın giriş ve son bölümlerinde Serap Akyol’un kişisel bilgilerini ve fotoğraflarını kullandı. Gönüllü bir projede online web sitesinde yayınlanmak için müvekkilin çekilen fotoğrafının başka amaçlarla kullanıldığını dava dilekçesinde anlatan Serap Akyol’un avukatı Duygu Delibaş, “Müvekkil ile Ayşe Tolga arasındaki e-mail yazışmalarında da müvekkilin haberi olmadan fotoğraflarının kullanıldığı sabittir. Aynı proje kapsamında birlikte çalışan Arzu Alkan da diyet listeleri ve beslenme önerilerini müvekkilin yazdığı yanılgısına düşmüş ve sosyal medya hesabından paylaşım yaparak müvekkile teşekkür etmiştir. Davalı beslenme ve diyetetik alanında var olabilmek için fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyi huy haline getirmiştir. Davalı ayrıca katılmış olduğu televizyon programlarında da kitaptaki diyet listelerini birlikte çalıştığı uzman diyetisyenlerle birlikte yazdığını beyan etmektedir” dedi.
Serap Akyol
Davalı Ayşe Tolga’nın beslenme ve diyetetik(besinleri nasıl tüketmemiz gerektiğini, daha iyi diyet seçimleri yaparak sağlığımızı nasıl maksimize edeceğimiz üzerinde çalışan bilim dalı) alanla ilgili herhangi bir eğitimi ve diplomasının olmadığını dava dilekçesinde anlatan avukat Duygu Delibaş, “Kitapta sanki uzman bir kişinin katkısının olduğuna dair bir algı yaratılmıştır. Davalı hakkında ayırca kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm bu nedenlerle davalı aleyhine 80 bin lira tazminat talep ediyoruz. Öte yandan davalı Ayşe Tolga’ya ait basılan kitabın çoğaltılmış nüshalarının toplatılıp imha edilmesini istiyoruz” diye konuştu.
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