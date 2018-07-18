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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
18.07.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncuya “Diyet kitabı” davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ünlü oyuncuya “Diyet kitabı” davası

Diyetisyen Serap Akyol, “Ayşe Tolga ile 8 Haftada Değişim” isimli kitabında izinsiz fotoğraflarının kullanıldığı iddiasıyla oyuncu Ayşe Tolga’ya, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 80 bin liralık tazminat davası açtı. Ayşe Tolga hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme” suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda da bulunan Akyol, kitaptaki diyet listelerinin sanki kendisine aitmiş gibi bir izlenim oluşturduğunu ileri sürerek kitabın çoğaltılan nüshalarının toplatılarak imha edilmesini talep etti.

İddiaya göre üç ay önce “Ayşe Tolga ile 8 Haftada Değişim” isimli bir kitap çıkaran Ayşe Tolga, izin almadan kitabın giriş ve son bölümlerinde Serap Akyol’un kişisel bilgilerini ve fotoğraflarını kullandı. Gönüllü bir projede online web sitesinde yayınlanmak için müvekkilin çekilen fotoğrafının başka amaçlarla kullanıldığını dava dilekçesinde anlatan Serap Akyol’un avukatı Duygu Delibaş, “Müvekkil ile Ayşe Tolga arasındaki e-mail yazışmalarında da müvekkilin haberi olmadan fotoğraflarının kullanıldığı sabittir. Aynı proje kapsamında birlikte çalışan Arzu Alkan da diyet listeleri ve beslenme önerilerini müvekkilin yazdığı yanılgısına düşmüş ve sosyal medya hesabından paylaşım yaparak müvekkile teşekkür etmiştir. Davalı beslenme ve diyetetik alanında var olabilmek için fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyi huy haline getirmiştir. Davalı ayrıca katılmış olduğu televizyon programlarında da kitaptaki diyet listelerini birlikte çalıştığı uzman diyetisyenlerle birlikte yazdığını beyan etmektedir” dedi.

Ünlü oyuncuya “Diyet kitabı” davası

Serap Akyol

Davalı Ayşe Tolga’nın beslenme ve diyetetik(besinleri nasıl tüketmemiz gerektiğini, daha iyi diyet seçimleri yaparak sağlığımızı nasıl maksimize edeceğimiz üzerinde çalışan bilim dalı) alanla ilgili herhangi bir eğitimi ve diplomasının olmadığını dava dilekçesinde anlatan avukat Duygu Delibaş, “Kitapta sanki uzman bir kişinin katkısının olduğuna dair bir algı yaratılmıştır. Davalı hakkında ayırca kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm bu nedenlerle davalı aleyhine 80 bin lira tazminat talep ediyoruz. Öte yandan davalı Ayşe Tolga’ya ait basılan kitabın çoğaltılmış nüshalarının toplatılıp imha edilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Ünlü oyuncuya “Diyet kitabı” davası


Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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