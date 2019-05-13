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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.05.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Sevgilisi ünlü oyuncunun evinde intihar etti

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Sevgilisi ünlü oyuncunun evinde intihar etti

Oyuncu Yeşim Gül, 'kredi' yüzünden tartıştığı işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen’i terk etti. Barışmak için Gül’ün evine giden Peçen sevgilisini ikna edemeyince camdan atladı.

53 yaşındaki ünlü oyuncu Yeşim Gül, bir süredir 28 yaşındaki oyuncu Serdar Peçen ile birlikteydi.

İddiaya göre, Yeşim Gül, işitme engelli sevgilisi Peçen'den kendisi için kredi çekmesini istedi.

Bankadan 50 bin lira kredi çeken Peçen, parayı sevgilisine verdi. Bir süre sonra genç adam, sevgilisine krediyi ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Kredi yüzünden aralarında tartışma çıkınca, Yeşim Gül sevgilisini terk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Serdar Peçen, geçtiğimiz cuma günü konuşmak için ünlü oyuncunun Beşiktaş'taki evine gitti.

Sevgilisini barışmaya ikna edemeyen genç adam, pencereden atlayarak intihar etti. Gül, polis ekiplerini çağırarak durumu bildirdi. Gencin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

'ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU'

Serdar Peçen'in ağabeyi, "Kardeşim işitme engelliydi. Dizilerde oyunculuk yapıyordu. Yeşim Gül ile ilişkisi ona iyi geliyordu. Yeşim Hanım için kredi çekmişti. Ödeyemedi. Yeşim Hanım kardeşime yardım edeceğine bir de onu terk etti. Kardeşimin ölümünden sorumlu olan Yeşim Hanım'ın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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