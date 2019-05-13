Sevgilisi ünlü oyuncunun evinde intihar etti
Oyuncu Yeşim Gül, 'kredi' yüzünden tartıştığı işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen’i terk etti. Barışmak için Gül’ün evine giden Peçen sevgilisini ikna edemeyince camdan atladı.
53 yaşındaki ünlü oyuncu Yeşim Gül, bir süredir 28 yaşındaki oyuncu Serdar Peçen ile birlikteydi.
İddiaya göre, Yeşim Gül, işitme engelli sevgilisi Peçen'den kendisi için kredi çekmesini istedi.
Bankadan 50 bin lira kredi çeken Peçen, parayı sevgilisine verdi. Bir süre sonra genç adam, sevgilisine krediyi ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Kredi yüzünden aralarında tartışma çıkınca, Yeşim Gül sevgilisini terk etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Serdar Peçen, geçtiğimiz cuma günü konuşmak için ünlü oyuncunun Beşiktaş'taki evine gitti.
Sevgilisini barışmaya ikna edemeyen genç adam, pencereden atlayarak intihar etti. Gül, polis ekiplerini çağırarak durumu bildirdi. Gencin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
'ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU'
Serdar Peçen'in ağabeyi, "Kardeşim işitme engelliydi. Dizilerde oyunculuk yapıyordu. Yeşim Gül ile ilişkisi ona iyi geliyordu. Yeşim Hanım için kredi çekmişti. Ödeyemedi. Yeşim Hanım kardeşime yardım edeceğine bir de onu terk etti. Kardeşimin ölümünden sorumlu olan Yeşim Hanım'ın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle