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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncunun lüks otomobili film gibi operasyonla ele geçti

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Ünlü oyuncu Ömür Arpacı’nın Bostancı’daki evine giren hırsızlar tarafından çalınan otomobili film sahnelerini aratmayan kovalamaca ile ele geçti. Aracı çalan C.Ö. gözaltına alınırken, çıkarıldığı adliyede adli kontrolle serbest kaldı.

Ünlü oyuncu Ömür Arpacı, 9 Mayıs 2019 günü sabah saat 07.30 sıralarında Kadıköy Bostancı’daki evine geldi. KKTC’den gelen Arpacı, evine hırsız girdiğini fark etti. Evdeki 2 alyans, 2 bilezik, 2 saat, küpe, 6 bin TL, kolyenin alındığını gördü. Evde otomobilinin anahtarının da olmadığını fark eden Arpacı, otoparka indi. Lüks aracının da yerinde olmadığını gördü.

Ünlü oyuncunun lüks otomobili film gibi operasyonla ele geçti

Arpacı İstanbul’da az sayıda bulunan BMW 2.20 D aracının bulunması ve hırsızların bulunması için hemen polisi aradı. Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başvurunun ardından çalışma başlattı. Ekipler, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde, evin penceresinden giren 2 hırsızın, evdeki eşyaları aldıktan sonra otoparka indikleri ve evden aldıkları anahtarla otomobili çaldıkları tespit edildi. Kamera görüntülerinden hırsızlardan birinin C.Ö. olduğu belirlendi.
Ünlü oyuncunun lüks otomobili film gibi operasyonla ele geçti

İstanbul’da az sayıda bulunması nedeniyle lüks araçla ilgili kamera taraması yapıldı. Araç Maltepe’de görüldü. Ekipler, hırsızlık, yağma ve uyuşturucudan kaydı olan C.Ö.’nün Maltepe’de aracın içinde olduğunu belirledi. Arpacı’nın lüks aracına sahte plaka takarak hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen C.Ö, 17 Mayıs 2019 günü Maltepe’de takibe alındı. Polis sıcak takibe başlarken C.Ö. kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamacanın ardında aracın önü kesilerek durduruldu. C.Ö gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede soygun olaylarında kullanılmak üzere araca konulduğu belirlenen tornavida, İngiliz anahtarı, plastik kartlar, kerpeten bulundu.
Lüks araca el konulurken, C.Ö sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. Otomobil Arpacı’ya teslim edilirken, C.Ö., sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrolle serbest kaldı. Soyguna karışan ikinci kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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