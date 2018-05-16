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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
16.05.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

Çağatay Ulusoy, Cenk Eren, Gizem Karaca'ya şok! Hapis kararı verildi

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Çağatay Ulusoy, Cenk Eren, Gizem Karaca'ya şok! Hapis kararı verildi

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren’in de aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağdı. Mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Cenk Eren’e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin verilen cezaları onaması halinde karar kesinleşmiş olacak ve sanıklar cezalarını çekmek üzere hapse girecek. Cezayı bozması halinde ise dava yeniden görülecek. Cenk Eren'in cezası 5 yıldan büyük olduğu için Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor.

Çağatay Ulusoy, Cenk Eren, Gizem Karacaya şok Hapis kararı verildi

Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren 2013 yılında yapılan operasyonla, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bir süre gözaltında kalan ve serbest bırakılan Karaca, Eren ve Ulusoy’un da arasında olduğu 34 sanık hakkında, “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “uyuşturucu madde temin etmek” suçlarından dava açıldı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu 4 sanık ile 6 tutuksuz sanık katıldı. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti. Dosyaya ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, eski mütalaasını tekrar ederek celse arasında yakalanan firari sanık Mehmet Akgün ile ilgili ek mütalaa vereceğini söyledi. Savcı sanığın, “zincirleme şekilde uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mütalaanın ardından son sözleri sorulan sanıklar haklarında beraat kararı verilmesin talep etti. Verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün, Hüseyin Orçun Benli ve menajer Ayşe Selin Borankay’a “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, iki ünlü isme 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

KOKAİNE CEZA ARTTIRIMI

Aynı suçtan şarkıcı Cenk Eren’e de 5 yıl hapis cezası veren mahkeme, Eren’den ele geçirilen maddenin kokain olduğunu belirterek, cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Cezada “iyi hal” indirimi uygulayan mahkeme Cenk Eren’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

7 KİŞİYE TUTUKLAMA

Duruşma salonunda bulunan ve değişik hapis cezalarına çarptırılan Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu ile SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Akgün, Şeref Deniz tutuklanmalarına karar verildi. Sanıklar Murat Özgener, Cihan Şenyüz ve Aslı Keskin hakkında ise yakalanarak tutuklanmaları kararı verildi.

İSTİNAF ONARSA HAPSE GİRECEKLER

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkeme’sinin verdiği karar öncelikle İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi’ne gidecek. İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin verilen cezaları onaması halinde karar kesinleşmiş olacak ve sanıklar cezalarını çekmek üzere hapse girecek. İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemeleri’nin cezayı bozması halinde ise dava yeniden görülecek.

5 yılın üstünde hapis cezası alanların ise Yargıtay’a itiraz yolu da bulunuyor.

KULLANDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama kapsamında savunma yapan Çağatay Ulusoy uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek, “Bizim camiada birçok kişi esrar içiyor. O dönemde Emir’in Yolu dizisinde oynuyordum. Psikolojik ve ruhen sıkıntılı bir dönemdeydim. Daha fazla içmeye başladım, kimseye uyuşturucu temin etmedim” demişti.

 

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