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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
30.04.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncudan sahnede evlenme teklifi

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Oyuncu Umut Oğuz, "Mıknatıs" isimli tek kişilik gösterisinin ardından, Sevilay Oğuz'a sahnede evlenme teklif etti.

Kadıköy'deki Apartman Sahne'de sahnelediği oyunun sonrasında bir sürpriz yapan Oğuz, geçen hafta nikah kıydığı eşi Sevilay Oğuz'a, izleyiciler önünde evlenme teklif etti. Oğuz, eşine yazdığı duygusal metni seslendirerek, konfetiler eşliğinde "Benimle evlenir misin?" sorusunu yönelterek, hazırladığı yüzüğü eşine takdim etti.

Bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde rol alan Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle aralarında çok fazla ortak nokta olduğuna işaret etti. Umut Oğuz, kasım ayında eşiyle tanıştıklarını belirterek, "Geçen perşembe günü evlendik ama evlenme teklif edememiştim. Ben sahne adamıyım kendimi bildim bileli sahnedeyim. Evlilik teklifi için de bundan daha güzel bir yer olamazdı." dedi.

Ünlü oyuncudan sahnede evlenme teklifi



Oğuz, Apartman Sahne'nin yeni açılan bir mekan olduğunu belirterek, evlenme teklifi için yapılan hazırlıklara yakınlarının yardımlarının da büyük olduğunu söyledi.
Yaşadığı talihsiz gibi görünen ama zaman geçtikçe komikleşen olayları anlattığı "Mıknatıs"ı 26. kez sahnelediğini aktaran Oğuz, "Bazen seyirciyle keyifli atışmalar da oluyor. Bildiğin stand up tarzı ama mesela ölümü anlatıyorum, insanlar kahkahayla gülüyor. Hikayelerim organik, bu nedenle üzerine fazla bir şey koymama gerek kalmıyor, zaten komik." diye konuştu.
"Avrupa'da oynamayı çok istiyorum"
Umut Oğuz, bir oyuncunun sürekli sahnede olmak istediğine vurgu yaparak, Belçika'nın Brüksel şehrinde de sahnelediği oyununu Avrupa'nın her yerinde seyirciyle buluşturmak istediğine vurgu yaptı.

Hayatın içinden konularla mizah yapmanın zor olduğuna dikkati çeken Oğuz, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'den bir şey gittiği zaman mutlu oluyor. O yüzden Anadolu ve ardından Avrupa turnesi yapmak istiyorum. Benim dilimi anlayan herkes benim seyircim. Kimseyi incitmeden mizah yapıyorum. Aslında bu tek kişilik kalabalık bir gösteri. Çünkü anlattığım çok insan var." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Oğuz, eylüle kadar yeni bir dizide rol almayacağını ve bu süreçte sahnede olmak istediğini söyledi.

 

 

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