Ünlü oyuncu tek celsede boşandı
Ünlü oyuncu Ayhan Taş ile eşi Esin Taş'ın evlilikleri tek celsede bitti. İstanbul Adalar Adliyesinde görülen davada taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin 2 çocuğunun velayeti anneye verildi.
DAVAYI ESİN TAŞ AÇTI
Hürriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, davayı Esin Taş açtı. Dava, anlaşmalı boşanma olarak açıldı.
DURUŞMA 15 DAKİKA SÜRDÜ
Duruşmaya Taş çifti ve avukatları katıldı. Tarafların, birbirlerinden herhangi bir mal talebi olmadı. Çiftin, evliliği 15 dakikalık duruşmada sona erdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle