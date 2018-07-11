Ahmet Tansu TaÅŸanlar taksicinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±, bÃ¶yle ifÅŸa etti

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAhmet Tansu TaÅŸanlar taksicinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±, böyle ifÅŸa etti
GeriMagazin Ahmet Tansu TaÅŸanlar taksicinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±, böyle ifÅŸa etti
PaylaÅŸ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber:

Magazin
11.07.2018 - 10:01, Son GÃ¼ncelleme:

Ahmet Tansu TaÅŸanlar taksicinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±, böyle ifÅŸa etti

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Ahmet Tansu TaÅŸanlar taksicinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±, böyle ifÅŸa etti

'Ã‡ukur' dizisinin oyuncusu Ahmet Tansu TaÅŸanlar Ä°stanbul trafiÄŸinde bir taksicinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun iddiasÄ±na gÃ¶re; Yenisahra'da park yasaÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir noktada bekleyen taksici, TaÅŸanlar'Ä±n baÅŸka araca binmesine sinirlendi. Ã–fkeli adam hem Ahmet Tansu TaÅŸanlar'a hem de diÄŸer aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne saldÄ±rdÄ±.

Â 'Bize kÃ¼fÃ¼r etti' diyen TaÅŸanlar, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Twitter sayfasÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ± ve sÃ¶z konusu taksiciyi ifÅŸa etti.Â  Â Â 

Â

Ahmet Tansu TaÅŸanlar taksicinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±, bÃ¶yle ifÅŸa etti

AHMET TANSU TAÅžANLAR KÄ°MDÄ°R?

Oyucu Ahmet Tansu TaÅŸanlar 1984 Ankara'da dÃ¼nyaya geldi. Tiyatro ile 1996 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸan Ahmet Tansu TaÅŸanlar, ilk olarak Osmangazi KÃ¼ltÃ¼r Merkezi bÃ¼nyesinde Tiyatro'ya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. ArdÄ±ndan yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimini de bu alanda tamamlamaya karar veren Ahmet Tansu TaÅŸanlar, SelÃ§uk Ãœniversitesi Devlet KonservatuarÄ± Tiyatro Ana Sanat DalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu. Kariyerinde birÃ§ok tiyatro oyununda rol alan Ahmet Tansu TaÅŸanlar'Ä±n ilk TV projesi ise 2008 yÄ±lÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k KadÄ±nlar dizisiydi.

SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (12.07.2018)Ä°ÅŸte son 24 saatte yaÅŸanan magazin olaylarÄ±â€¦
daha fazla video iÃ§in
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber
R

Ä°lham veren her kadÄ±nÄ±n aÅŸtÄ±ÄŸÄ± 9 bÃ¼yÃ¼k engel

Ä°yi ki doÄŸdun AyÅŸe

Eski haber spikeri gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±

24 saatte 23 bin sterlin harcadÄ±