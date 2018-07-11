Ahmet Tansu TaÅŸanlar taksicinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±, bÃ¶yle ifÅŸa etti

Ahmet Tansu TaÅŸanlar taksicinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±, böyle ifÅŸa etti
'Ã‡ukur' dizisinin oyuncusu Ahmet Tansu TaÅŸanlar Ä°stanbul trafiÄŸinde bir taksicinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.
ÃœnlÃ¼ oyuncunun iddiasÄ±na gÃ¶re; Yenisahra'da park yasaÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir noktada bekleyen taksici, TaÅŸanlar'Ä±n baÅŸka araca binmesine sinirlendi. Ã–fkeli adam hem Ahmet Tansu TaÅŸanlar'a hem de diÄŸer aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne saldÄ±rdÄ±.
Â 'Bize kÃ¼fÃ¼r etti' diyen TaÅŸanlar, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Twitter sayfasÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ± ve sÃ¶z konusu taksiciyi ifÅŸa etti.Â Â Â
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AHMET TANSU TAÅžANLAR KÄ°MDÄ°R?
Oyucu Ahmet Tansu TaÅŸanlar 1984 Ankara'da dÃ¼nyaya geldi. Tiyatro ile 1996 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸan Ahmet Tansu TaÅŸanlar, ilk olarak Osmangazi KÃ¼ltÃ¼r Merkezi bÃ¼nyesinde Tiyatro'ya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. ArdÄ±ndan yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimini de bu alanda tamamlamaya karar veren Ahmet Tansu TaÅŸanlar, SelÃ§uk Ãœniversitesi Devlet KonservatuarÄ± Tiyatro Ana Sanat DalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu. Kariyerinde birÃ§ok tiyatro oyununda rol alan Ahmet Tansu TaÅŸanlar'Ä±n ilk TV projesi ise 2008 yÄ±lÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k KadÄ±nlar dizisiydi.
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