Ünlü oyuncu mahkemeye başvurdu... 14 yıllık evlilik bitti!
Oyuncu Deniz Barut, 14 yıllık yönetmen eşi Halil Şafak Bakkalbaşıoğlu’ndan boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.
Barut mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade etti.
Eşiyle boşanma konusunda anlaştıklarını dava dilekçesinde anlatan oyuncu, mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sundu.
Önceki gün görülen davada hâkim, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Çift birbirinden tazminat talebinde bulunmadı.
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