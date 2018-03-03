Ünlü oyuncu 'Kes lan çiroz' lafını affetmedi

Yaprak Dökümü dizisiyle ünlenen oyuncu Seda Demir, İstanbul’da 4 Mart 2015’te, aldığı sanat dersi için Beyoğlu’na gitti. Otomobilini bir otoparka bırakan Demir’in aracının yanına, başka bir araç park etti. İddiaya göre, Demir araçtan inmek için hazırlık yaparken, yan araçta bulunan Ebru Şanal aracın kapısını sertçe açınca kapı Demir’in otomobiline çarptı. Kapıyı kapatıp tekrar açan Şanal, tekrar Demir’in aracının kapısına zarar verdi. Demir, araçtan Şanal’a “Dikkatli olur musunuz. İkinci kez aracıma vurdunuz” dedi. Bunun üzerine Şanal’ın kızı Damla Nur Saybir, “Kes lan, sana mı soracağız, çiroz, kafanı kırarım” dedi.
HAKARET EDİP ARACA ZARAR VERDİLER
Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, anne-kızın, korkarak aracından inemeyen Demir’e hakaret ettikleri, aracına zarar verdikleri ileri sürüldü. Seda Demir ve anne-kız, karşılıklı birbirlerinden şikâyetçi oldu. Demir, polis merkezinde aracının uğradığı zararı rapor altına aldırdı. Annekız hakkında “hakaret”, “tehdit” ve “mala zarar verme” suçlarından 7 yıla kadar hapis cezasıyla, Seda Demir hakkında da “hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
MALA ZARARDAN 6 BİN 740 TEHDİTTEN 4 BİN 740 TL
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Seda Demir’in kendisine karşı yapılan haksız fiile karşı hakaret ettiğini belirterek ceza verilmesine yer olmadığını belirtti. Mahkeme, sanıklardan Ebru Şanal’a hakaret ve tehdit suçundan 4 bin 740 TL, Damla Nur Saybir’e de hakaret, tehdit ve mala zarar verme suçundan 6 bin 740 TL adli para cezası verdi. Demir, ceza alan annekıza bu kez İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde maddi ve manevi toplam 15 bin TL’lik tazminat davası açtı. Anne-kız davanın reddini istedi. Damla Nur Saybir, 2013’te 20 yaşındayken bir şarkı yarışmasına katılmıştı.
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