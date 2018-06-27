Ünlü oyuncu kavgaya mı karıştı? İşin aslı ortaya çıktı
Sosyal medyada ünlü oyuncu Tolga Güleç'in Kuruçeşme'de kavgaya karıştığı ve karakolluk olduğu öne sürüldü.
İddiaya göre, son olarak Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan ünlü oyuncu, Kuruçeşme'de bir balıkçıda kavgaya karışmış, daha sonra da yüzü gözü kan içinde eşi Yeliz Şar ile facetime üzerinden sohbet etmişti.
Haberin sosyal medyada yayılması üzerine Tolga Güleç'in menajeri Cem Tatlıtuğ açıklama yaptı ve sosyal medyada yayılan görüntünün dizide geçen bir dayak sahnesine ait eski bir paylaşım olduğunu belirtti ve "Yalan haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bu asılsız kavga haberini yayanlara karşı da yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.
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