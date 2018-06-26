Ünlü oyuncu güzel haberi böyle duyurdu: Ailemize yeni bir üye geliyor
Oyuncu Aslı Tandoğan ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor. Ünlü oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
2014 yılında finansçı Cahit Tan Yeşilada ile dünyaevine giren Aslı Tandoğan hamile olduğunu duyurdu. Güzel oyuncu paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Ailemize yeni bir üye geliyor' mesajını yazdı.
2014 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan çift aynı sene bebekleri Atlas'ı kucağına almıştı.
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