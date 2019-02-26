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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.02.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Ünlü Oyuncu Aytaç Arman hayatını kaybetti

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Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman (70) bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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  • Başarılarla dolu bir hayat...
  • Başarılarla dolu bir hayat...
  • Başarılarla dolu bir hayat...
  • Başarılarla dolu bir hayat...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bir süredir kanser tedavisi gören Aytaç Arman, Maltepe’deki İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Haberi Menderes Sabancılar ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) sosyal medya hesaplarından duyurdu. BİROY yaptığı açıklamada “Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz”

 ADANA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK!
Aytaç Arman için yarın saat 12.00’de Beyoğlu Atlas Sineması’nda bir tören düzenlenecek.
Usta oyuncu perşembe günü memleketi Adana’daki Kabasakal Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek.

"İYİ OLACAĞIM" DEMİŞTİ...
Oyuncu Süleyman Turan, yaptığı açıklamada, Arman'ın çok usta bir oyuncu olduğunu söyledi.  Turan, "Gerek fiziksel özellikleri, gerek yaptığı işin bilincine varmış, onu çalışmış, en iyi şekilde sunmuş bir meslektaş, böyle bir insandı. Mesleki özellikleri bunlar ama insan olarak da mesleği dışında ciddi anlamda çok donanımlı, son derece saygılı, efendi ve müthiş bir adamdı. Birçok klişe laf edilebilir bununla ilgili. Daha doğrusu ettiğim her laf klişe olur ama hepsi doğru." dedi.
Aytaç Arman ile zaman zaman, Osman Seden'in yönettiği filmlerde rol aldığını hatırlatan Turan, "Çok güzel şeyler yaptık. Hatta bir tanesinde Yıldız Kenter de vardı. Çok hoştu. Çok güzel günler geçirdik. Kocaman projeler paylaştık. Kanser böyle bir şey. Kimin kapısını ne zaman çalacağı belli değil." ifadesini kullandı.
Oyuncu Yusuf Sezgin de üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Çok değerli, iyi karakterli bir arkadaşımızdı. İyi oyuncuydu. Maalesef kaybettik. Çok duyguluyum. Ben iki ay evvel görüştüm. Gayet iyiydi. Tedavisi devam ediyordu. 'İyi olacağım', dedi. Allah taksiratını affetsin. Başımız sağ olsun."



 

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