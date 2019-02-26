Ünlü Oyuncu Aytaç Arman hayatını kaybetti
Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman (70) bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören Aytaç Arman, Maltepe’deki İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Haberi Menderes Sabancılar ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) sosyal medya hesaplarından duyurdu. BİROY yaptığı açıklamada “Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz”
ADANA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK!
Aytaç Arman için yarın saat 12.00’de Beyoğlu Atlas Sineması’nda bir tören düzenlenecek.
Usta oyuncu perşembe günü memleketi Adana’daki Kabasakal Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek.
"İYİ OLACAĞIM" DEMİŞTİ...
Oyuncu Süleyman Turan, yaptığı açıklamada, Arman'ın çok usta bir oyuncu olduğunu söyledi. Turan, "Gerek fiziksel özellikleri, gerek yaptığı işin bilincine varmış, onu çalışmış, en iyi şekilde sunmuş bir meslektaş, böyle bir insandı. Mesleki özellikleri bunlar ama insan olarak da mesleği dışında ciddi anlamda çok donanımlı, son derece saygılı, efendi ve müthiş bir adamdı. Birçok klişe laf edilebilir bununla ilgili. Daha doğrusu ettiğim her laf klişe olur ama hepsi doğru." dedi.
Aytaç Arman ile zaman zaman, Osman Seden'in yönettiği filmlerde rol aldığını hatırlatan Turan, "Çok güzel şeyler yaptık. Hatta bir tanesinde Yıldız Kenter de vardı. Çok hoştu. Çok güzel günler geçirdik. Kocaman projeler paylaştık. Kanser böyle bir şey. Kimin kapısını ne zaman çalacağı belli değil." ifadesini kullandı.
Oyuncu Yusuf Sezgin de üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Çok değerli, iyi karakterli bir arkadaşımızdı. İyi oyuncuydu. Maalesef kaybettik. Çok duyguluyum. Ben iki ay evvel görüştüm. Gayet iyiydi. Tedavisi devam ediyordu. 'İyi olacağım', dedi. Allah taksiratını affetsin. Başımız sağ olsun."
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