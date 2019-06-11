Ünlü oyuncu asker oldu!
Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanan ünlülerden oldu.
21 gün boyunca vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olan yakışıklı oyuncuya annesi Özlem Akınözü yalnız bırakmadı.
Askerlik için sakallarını kestiren yakışıklı oyuncunun son hali sosyal medyada olay oldu.
Kimi kullanıcılar Akınözü'nün sakalsız halini beğenirken kimi kullanıcılar ise olumsuz yorumlarda bulundu.
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