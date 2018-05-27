Ünlü oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
27.05.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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Ünlü oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu Arda Öziri bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Arda Öziri, yapılan müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti. Oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alıyordu.

BERABER MAÇI İZLEDİK

Arda Öziri'nin yakın arkadaşı Cengiz Çolak, oyuncunun son anlarını hurriyet.com.tr'ye anlattı: Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. "Bu saatte gitme,kal" dedim ama  Saat 03.00 gibi çıktı. TEM'de kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim" dedi. 

Ünlü oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Son fotoğraf

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı.

Ünlü oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybettiOyuncu Arda Öziri bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
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OYNADIĞI PROJELER

Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)
Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)
İnsan Aldandı - Güven (2009)
Son İstasyon - Burak (2010)
Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)*
Farklı Boyut (2009)
Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)
Cemile - Kaan (2006)
Dolunay - Erdem (2005)
Kandil (2005)
Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)
Büyük Umutlar - Özgür (2004)
Ah Be İstanbul (2004)
Kampüsistan - Yiğit (2003)
Estağfurullah Yokuşu (2003)
Asmalı Konak - Haluk (2002)
Kınalı Kar (2002)
Yedi Numara (2000)
Dadı (2000)
Ruhsar (1997)

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