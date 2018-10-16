Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
Ünlü tambur virtüözü Fahrettin Çimenli’nin vefat ettiğini duyurdu.
Efsane sanatçılara eşlik eden tambur sanatçısı Fahrettin Çimenli, 84 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Onur Akay duyurdu.
Cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “TRT İstanbul Radyosu arşivinde 1000 kadar taksim kaydı bulunan ve efsane sanatçılara eşlik eden, Tambur virtüözü büyük usta Fahrettin Çimenli’yi kaybettik. Değerli sanatçımız için 17 Ekim 2018 Salı günü (bugün) saat 13.30'da 50 yıl hizmet verdiği TRT İstanbul Radyosu’nda tören yapılacak. Cenazesi ise ikindi namazına müteakip, Kadıköy Galip Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak ve Edirnekapı Yeni Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullanarak Fahrettin Çimenli’nin Coşkun Sabah’la çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle