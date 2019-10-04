Ünlü markanın yeni reklam yüzü Armine Harutyunyan kimdir, nereli?
Genç model Armine Harutyunyan Milano Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Gucci’nin yeni mankeni Armine Harutyunyan, sosyal medyanın da en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri oldu. Büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, markanın tanıtım yüzü olarak görev yapacak. Peki, Armine Harutyunyan kimdir, nereli?
Milano Moda Haftası'na damga vuran model Armine Harutyunyan oldu. Tüm modellerden daha çok konuşulan Armine Harutyunyan’ın yüzünde neredeyse sıfır makyaj vardı ve yüz hatları geleneksel modellik anlayışından çok farklıydı. Sosyal medyada ve sözlükte gündeme oturan Arutyan’ın kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte, Armine Harutyunyan’ın hayatına ilişkin bilgiler...
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dünyaya gelen Armine Harutyunyan, 23 yaşında. Genç model aynı zamanda illüstratör ve grafik tasarımcı. Annesi doktor olan Armine Harutyunyan’ın dedesi Khachatur Azizyan da ülkenin önde gelen sanatçılarından biri.
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