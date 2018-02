Ünlü manken Kendall Jenner'ın paylaştığı çıplak fotoğrafı olay yarattı

Çıplak fotoğrafını 88 milyona yakın takipçisinin beğenisine sunan Victoria Secret meleği Kendall Jenner'ın ayakları şaşkınlık yarattı.

Şöhreti her geçen gün daha da artan, doğallığı ve zerafetiyle dikkat çeken Victoria Secret meleği Kendall Jenner’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ayak fotoğrafı olay oldu.

Ukraynalı fotoğrafçı Sasha Samsonova’nın çektiği iki siyah beyaz fotoğrafı paylaşan Kendall’a beğeni ve yorum yağdı.

The Keeping Up With The Kardashians’ın yıldızı, her ne kadar olumlu yorumlar aldıysa da, bazı takipçileri ayaklarının ilginç şekline takılmadan edemedi.