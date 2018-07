Ünlü ismin kahvesine ilaç atmışlar... Şöför yakalandı, sigortacı Ayşe C. kayıp

İddiaya göre, Canan Hoşgör, 25 Haziran günü, başka bir bankaya yatırmak için hesabında bulunan 182 bin doları çekip, parayla birlikte Çekmeköy’de bir sitede oturan sigortacı arkadaşı Ayşe C.’nin evine gitti. Kahve içtikten sonra kendini aşırı halsiz ve bitkin hisseden ve geceyi Ayşe C.’nin evinde geçiren Canan Hoşgör, uyandığında parasının çalındığını fark etti. Arkadaşı Ayşe C. ise, eve hırsız girdiğini söyleyip, ‘Benim de paramı çalmışlar. Her şeyi götürmüşler’ dedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, siteye ve eve o gece yabancı herhangi birinin girmediğini tespit edince Ayşe C. gözaltına alındı. Ayşe C.’nin yatak odasında yüklü miktarda dolar bulundu. Ancak evde bulunan para ile çalınan paranın miktarı aynı değildi. Paranın kendisine ait olduğunu söyleyen Ayşe C., daha sonra serbest bırakıldı. Olayın başında arkadaşının böyle bir şey yapmış olabileceğini düşünmeyen Hoşgör ise evden çıkan dolarları görünce, Ayşe C. hakkında, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İHBAR ETTİ

Sigortacı Ayşe C.’nin özel şoförü Barış E.’nin arkadaşı olan Ali E.’nin polise giderek olayı ihbar etmesiyle gerçek ortaya çıktı. İfadesinde, Barış E.’nin kendisine bir araçtan hırsızlık yapma teklifinde bulunduğunu belirten Ali E., “Teklifini kabul etmedim. Canan Hoşgör’e ulaşarak olayı anlattım. O da beni avukatına yönlendirdi” dedi.

Bunun üzerine, Ayşe C.’nin şoförü Barış E. ile Ali E. gözaltına alındı. İki şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Barış E. ifadesinde, “Ayşe C. Bana, ‘Canan hanımın çantasında bir evrak var onu almamız lazım’ dedi. Ben de, arkadaşım Ali’nin bu işte bize yardım edebileceğini söyledim. Ali de, ‘öyle olmaz, uyku ilacı olursa sersemler’ dedi. Bunun üzerine uyku hapı alarak ertesi gün ofisine gittiğim Ayşe C.’ye verdim. O esnada Canan hanım da, Ayşe C.’nin ofisine geldi. Ben çıktım. 5 saat sonra Ayşe C. Beni çağırdı. Gittiğimde Canan hanımın yüzü soluk, gözlerinin altı morarmıştı. Oradan ayrıldım. Sabah Ayşe C. bana mesaj atıp, ‘o iş tamam’ diyerek eve çağırdı. Bana siyah bir çöp poşeti vererek, dönüşüm kutusuna atmamı istedi. İçinde ne olduğuna bakmadım. Ayşe C.’ye, bir iş çevirdiğini ve korktuğumu söyledim. Ben hiçbir şekilde hırsızlık ve gasp olayına karışmadım. Ayşe C. bizden sadece Canan hanımın çantasındaki evrakı almamızı istedi” dedi.

Ali E. ise, arkadaşı Barış E.’nin, yanında çalıştığı sigortacı Ayşe C. adına bir araçtan evrak çalması için kendisine geldiğini, ancak teklifi kabul etmediğini, hırsızlık olayını öğrendikten sonra Canan Hoşgör’ü arayarak olayı kendisinin ihbar ettiğini söyledi.

Savcılık, iki şüpheliyi, ‘beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Ayşe C.’nin şoförü Barış E., sevk edildiği suçtan tutuklandı. Olayın, kendisinin ihbar etmesi üzerine ortaya çıktığını savunan diğer şüpheli Ali E. ise, hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Firari Ayşe C.’nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

