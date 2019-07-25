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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.07.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Ünlü işletmeciye vefasızlık

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Ünlü işletmeciye vefasızlık

 İstanbul gece hayatının önemli isimlerinden, eski Günay Restaurant’ın sahibi Günay Tuncel (79) son yolculuğuna uğurlandı. Tuncel'in cenazesinde Günay'da sahneye çıkardığı müzik dünyasının ünlü isimlerinin olmayışı dikkat çekti.

Midesi alındıktan sonra bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Günay Tuncel için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Tuncel’in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Tuncel'in cenazesinde Günay'da sahneye çıkardığı müzik dünyasının ünlü isimlerinin olmayışı dikkat çekti. 

SON GAZİNOCU, ONU DA KAYBETTİK"

Günay Tuncel’in arkadaşı İsmet Çınkı, Günay ağabey, bizim 40 yıllık dostumuz, ağabeyimizdi. İstanbul’un efsaneleri vardır, Galata Kulesi, Kız Kulesi, boğaz gibi Günay ağabey de onlardan birisiydi. Günay ağabey çok zengin bir insan değildi ama çok varlıklıydı. Herkese çok iyilik yaptı. Birçok sanatçıyı şu anda bulundukları yere getirdi. Öldüğü güne kadar projelerin peşinde koştu. Bizim için çok büyük bir kayıp. Bir yıldız kaydı, gönül isterdi ki böyle bitmesin. Ama her canlı maalesef ölümü tadıyor. Çok üzgünüz.ö dedi. Necat Hepkon ise, Gazinoculuk da bitti artık. Son Günay’dı. Fahrettin Aslan, ardından Günay, son gazinocu onu da kaybettik." ifadelerini kullandı.

Ünlü işletmeciye vefasızlık

"İNSAN GİBİ İNSANDI"

Arkadaşı İzzet Öz, Dünyanın en tatlı adamlarından biridir. Futbolu çok sever. Her zaman keyif almıştır. Ama özellikle müzikal anlamda duyarlıdır. Gerçekten prodüktör gibidir. Çok yaratıcıydı. Dünya tatlısı bir insandı. Benim için en önemli tarafı biz Günay’ın bahçesinde evlenmiştik. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Günay Tuncel’in eşinin babası Kemal Erbaydar ise, Hayatım boyunca gördüğüm en beyefendi bir insanı kaybettik. İnsan gibi insandı. Bize kötü bir şaka yaptı. Söylenecek bir şey yok. İyilik timsali enfes bir adamdı." dedi.

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