Ünlü isimlerden ‘Geleceğe Nefes’ şarkısı
SANAT dünyasının ünlü isimleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “11 Kasım’da 11 milyon fidan” sloganıyla başlattığı “Geleceğe Nefes” kampanyasına destek verdi.
Ünlü sanatçılar, dünyanın en büyük ağaçlandırma projesi için “Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca” şarkısını seslendirdi.
Poll Production by Polat Yağcı proje önderliğinde hazırlanan şarkı için Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç stüdyoya girdi. Şarkının aranjörlüğünü ise Ceyhun Çelikten yaptı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle